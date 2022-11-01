У окупантів трапилася "маленька Чорнобаївка": у ЗСУ розкрили подробиці

Збройні сили України влаштували російським окупантам "маленьку Чорнобаївку", знищивши за короткий проміжок часу багато ворожих гелікоптерів.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на каналі Freedom.

Ігнат, зокрема, прокоментував інформацію про ліквідацію вертольота Мі-8, який належав "вагнерівцям":

"Очевидно, що цей вертоліт був раніше на озброєнні Республіки Білорусь. Там навіть видно прапор, замальований шматком камуфляжу. Очевидно, "вагнерівці", які вихваляються, що у них є все на озброєнні, десь купили. Видно, що вертоліт на відео летить досить високо, наші льотчики не ризикують так. Напевно, недосвідчені пілоти, тому був збитий. В авіації чим нижче летиш, тим більше шансів уберегтися від пострілу з ПЗРК чи іншого зенітного озброєння".

Крім того, за його словами, ЗСУ збили три вертольоти Ка-52 на півдні країни — постаралися повітряні командування "Південь" та "Центр".

"Також хороша інформація з Псковської області, яку опублікували в ГУР, що знищено Ка-52 та Мі-28Н, який називають "Нічним мисливцем". І ще два вертольоти отримали суттєві пошкодження. Тому вчора "маленька Чорнобаївка" сталася в таборі ворога", — заявив Ігнат.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила понад чверть усіх своїх ударних гелікоптерів Ка-52.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати окупантів становлять близько 72470 осіб особового складу, майже 2700 танків, 533 літаки та вертольоти.

Російська армія лише минулої доби втратила в Україні близько 650 бійців убитими.

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