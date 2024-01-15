У окупантів з'явилася нова цинічна мета на Мар’їнському напрямку

Понад тиждень військові РФ здійснюють в цьому районі понад пів сотню атак в середньому за добу.

Російські окупанти отримали новий наказ щодо Мар’їнського напрямку. Військові РФ мають на меті взяти під контроль село Новомихайлівка у Донецькій області.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з'явилася мета - намагається зайти до Новомихайлівки, щоб повністю її взяти", - наголосив Олександр Штупун.

Він також додав, що понад тиждень військові РФ здійснюють в цьому районі більше пів сотні атак в середньому за добу. Активніше окупанти застосовують і бронетехніку та посилили авіаудари - минулої доби росіяни 41 раз задіяли авіацію.

Нагадаємо, що у Путіна висловились про знищення літаків А-50 та Іл-22 в Україні.

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