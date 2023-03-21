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"У окупантів закінчилися "пряники": Федоров про нову "тактику" росіян у Запорізькій області

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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"У окупантів закінчилися "пряники": Федоров про нову "тактику" росіян у Запорізькій області

Фото: Associated Press

Росіяни проводять додаткові перевірки місцевих жителів окупованих територій.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські загарбники посилюють обмеження для мирного населення. Тепер, окрім, "прокуратури" та "суду" стало відомо про створення управління Росгвардії.  

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"У окупантів закінчилися "пряники" для мешканців ТОТ. Лишилися лише "батоги". Окупанти змінюють тактику на тимчасово зайнятих територіях Запоріжжя", - розповів він.

За його словами, щодня з’являється все більше обмежень і все більше наглядачів в погонах. За даними Федорова, вслід за ФСБ, окупаційними "прокуратурою" та "судом" на ТОТ Запоріжжя зареєстровано управління Росгвардії.

"Керувати новою структурою прислали СОБРовця з Москви, який засвітився в розборках "злодіїв в законі"", - додав він.

Нагадаємо, внаслідок вибуху авто в центрі захопленого Мелітополя загинув місцевий колаборант Іван Ткач, який володів великою транспортною компанією.

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Дата публікації
Перегляди
2618
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