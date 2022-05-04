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У окупованій Боровій на Харківщині не вистачає медикаментів, лікарня працює без води та каналізації

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У окупованій Боровій на Харківщині не вистачає медикаментів, лікарня працює без води та каналізації

ФОТО: Олег Синєгубов / Telegram

У тимчасово окупованому селищі Борова Харківської області людям із хронічними захворюваннями не вистачає ліків, районна лікарня працює без води та водовідведення.

Станом на 4 травня 2022 року Борівська селищна громада залишається тимчасово окупованою російськими військовими. У громади є проблеми з ліками та продуктами.  

Про це повідомляє Борівська селищна рада у Telegram.

"Борівська центральна лікарня працює, але відчуває гостру нестачу ліків, зокрема, для нормалізації тиску та лікування серцево-судинних захворювань. Запис на отримання інсуліну ведеться і інсулінозалежні пацієнти можуть отримати життєво необхідні ліки з запасу, створеного до окупації. В лікарні також відсутнє водопостачання та водовідведення", - йдеться у повідомленні.

Жителі громади їздять по продукти та ліки до Куп’янська, Сватового та Старобільська. Однак у цих окупованих населених пунктах також є проблеми з наявністю медичних препаратів. 

Вже третій тиждень у громаді відсутня електрика. Немає мобільного зв’язку, інтернету,  відсутня можливість зняти готівку чи розрахуватися карткою. У деяких населених пунктах відсутнє також газопостачання. Вода подається не скрізь і за графіком. Працюють кілька продуктових магазинів та аптек. Асортимент товарів дуже обмежений. 

"Кількість живої сили противника та ворожої техніки на території громади щодня змінюється, одні підрозділи заходять, інші виходять у напрямку Донецької області. Найбільше їх зосереджується у південно-східній та східній частинах громади. Населені пункти в цій місцевості наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів. Бойові дії на території громади наразі не ведуться", - повідомляє селищна рада.

Нагадаємо, інтенсивність обстрілів на Харківщині зменшилася, але не варто втрачати пильність.

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