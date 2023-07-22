У окупованому Криму "хлопки" перейшли у "гучні оплески" - Гуменюк

Українські військові просуваються не лише на фронті, але й у глибокому тилу російських загарбників, де ворог все більше відчуває неспокій.

Про це в етері телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що Сили оборони попереджали про майбутній "сезон бавовни".

"Поки ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони — це не лише рух по лінії фронту, це і рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій", - заявила Гуменюк.

Крім того, вона додала, що те, що загарбники у Криму звикли називати "хлопками", тепер прийшло у "гучні оплески", оскільки Збройні сили України все ближче наближаються до окупованого півострова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупованому Криму зупинили рух залізниці через потужні вибухи, на півострові оголосили про евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у пункти тимчасового розміщення.

Крім того, ми раніше інформували, що українські зенітно-ракетні підрозділи за тиждень знищили 7 елементів установок ЗРК С-300.

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