У окупованому Приморську порожні магазини, а затриманих українців катують у відділку

Також росіяни відбирають машини і грабують АЗС.

У Приморську місцеві щодня збираються у центрі під українськими прапорами.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.

За словами місцевих, затримано 8 осіб, усіх утримували під вартою. Частина – хлопці, які намагалися доправити ліки до найближчих сіл, за яким принципом затримували інших, залишається невідомо. Як кажуть приморці, спочатку із затриманими в застінку поводилися чемно, але сьогодні з’явилась інформація, що з людей почали знущатися та бити. Міський голова планує провести чергові перемови із окупантами, щоб відпустили хлопців.

протест у Приморську / www.facebook.com/Яків Носков

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Рашисти віджали у людей щонайменше 4 авто. З них зняли номери, зараз замість знаків реєстрації змародерені легковики роз’їжджають містечком з літерою Z.

Вчора росіяни розгромили місцеву АЗС. Там зберігалися запаси пального для роботи комунальних підприємств та підстанції швидкої допомоги. З паливом – величезні проблеми.

Вода та електрика в Приморську є, відсутнє газопостачання, Інтернету практично немає. Проблеми з роботою зв’язку мережі «Водафон».

В магазинах – порожні полиці, бо підвозу продуктів немає. Приймають винятково готівку. Зняти її ще можна у місцевому відділенні «ПриватБанку», але там величезні черги. Часто люди йдуть ні з чим, відстоявши під банком цілий день.

Комунальні підприємства у Приморську поки працюють.