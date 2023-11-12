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У окупованому Севастополі намагалися підпалити військову комендатуру росіян: подробиці

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Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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У окупованому Севастополі намагалися підпалити військову комендатуру росіян: подробиці

Прапор РФ / Фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Севастополі намагалися підпалити військову комендатуру.

У окупованому Криму жінка жбурнула коктейль Молотова у двері організації армійського правопорядку РФ.

Про це повідомив Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Учора ввечері (11 листопада - ред.), близько 19:00 на вулиці Леніна (у Севастополі - ред.) у двері організації армійського правопорядку прилетіла пляшка з коктейлем Молотова", - йдеться у повідомленні.

Telegram-канал стверджує, що російські військові самі встигли загасити полум'я. Вони ж і схопили палія, яким виявилася 62-річна місцева мешканка Наталія Будянська.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника. Інцидент трапився у Сімферополі.

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Дата публікації
Перегляди
655
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