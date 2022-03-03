В окупованому Тростянці на Сумщині ЗСУ знищили ворожу техніку

В окупованому Тростянці на Сумщині ЗСУ знищили ворожу техніку

Зазначили, що ворогу нанесено точкові удари.

У місті Тростянець на Сумщині Збройні сили знищили ворожу техніку і зупинили ворожі колони техніки навколо міста.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook

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Він зазначив, що ворогу нанесено точкові удари. "Біля райвідділку поліції, у самому центрі Тростянця стояла важка вогнеметна система залпового вогню «Буратіно». У центральній частині стояли «Гради» і САУ. Сьогодні, завдяки ЗСУ ми знищили ворожу техніку точковими ударами! Також зупинили ворожі колони техніки навколо міста", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що міська рада працює.