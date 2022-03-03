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В окупованому Тростянці на Сумщині ЗСУ знищили ворожу техніку

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В окупованому Тростянці на Сумщині ЗСУ знищили ворожу техніку

Зазначили, що ворогу нанесено точкові удари.

У місті Тростянець на Сумщині Збройні сили знищили ворожу техніку і зупинили ворожі колони техніки навколо міста.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Facebook

Він зазначив, що ворогу нанесено точкові удари. "Біля райвідділку поліції, у самому центрі Тростянця стояла важка вогнеметна система залпового вогню «Буратіно». У центральній частині стояли «Гради» і САУ. Сьогодні, завдяки ЗСУ ми знищили ворожу техніку точковими ударами! Також зупинили ворожі колони техніки навколо міста", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що міська рада працює.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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