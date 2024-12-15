У ОСУВ "Хортиця" розповіли чи будуть солдати з КНДР воювати на Донбасі

Росія збільшує свою армію за рахунок військових з Північної Кореї.

Росія через великі втрати на східних напрямках може залучити солдатів з КНДР для участі в бойових діях на сході України. Це може стосуватися як фронтових ділянок на сході України, так і інших напрямків, де потрібна додаткова підтримка.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Він зазначив, що Росія вже залучає солдатів Північної Кореї до боїв у зведених підрозділах. Однак Сили оборони України поки не мають інформації про участь військових КНДР у бойових діях на сході України.

"Не виключено, що незабаром через великі втрати саме на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях, - розповів він.

Волошин додав, що українські військові готові зустріти солдатів Північної Кореї і, як і російських окупантів, вони будуть знищені.

Нагадаємо, раніше інформували, що у РНБО розповіли про ситуацію з північнокорейськими військовими на Курщині.

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