У палатах по 40 ліжок: до Севастополя звозять вбитих і поранених окупантів з острова Зміїний

У палатах по 40 ліжок: до Севастополя звозять вбитих і поранених окупантів з острова Зміїний

До окупованого Севастополя звозять вбитих і поранених росіян з острова Зміїний. Із сорока зв’язківців збройних сил РФ, відряджених туди, живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих.

Про це 14 травня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що всі вони - військовослужбовці частини спецзв’язку Збройних сил РФ, яка дислокується в Севастополі.

"На сьогодні у Севастопольському військовому шпиталі переповнено хірургії та травматології. У зв’язку з високим навантаженням в палатах встановлюється по сорок ліжок", - йдеться у повідомленні.

Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.

Одночасно на "державні підприємства" півострова надійшло розпорядження окупаційної влади про відправлення до місцевих військкоматів визначеної кількості чоловіків, вона залежить від загальної кількості співробітників. Їм пропонується підписати контракти зі Збройними силами РФ на строк від трьох місяців до одного року. Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Однак подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених окупантів скаржаться саме на те, що попри обіцянки "виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах", вони одразу опиняються на передовій.

Нагадаємо, війна з Росією досягне перелому до середини серпня і завершиться до кінця 2022 року, вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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