У пенітенціарній системі південних регіонів України викрито агентів РФ: фото

Зловмисники передавали ворогу інформацію про співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні.

Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили колишній і нинішній високопосадовці системи виконання кримінальних покарань південного регіону.

Зловмисники передавали ворогу інформацію про співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Встановлено, що "зв’язковим" був "начальник відділу кадрів" незаконно створеного окупантами "управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області". Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами.

Запитувану ворогом інформацію він отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України. Знаючи про перехід свого ексколеги на бік ворога, вона все одно неодноразово передавала йому інформацію "для службового використання".

Йдеться про персональні дані чинних співробітників пенітенціарної служби: інформацію про місця роботи, адреси реєстрації та реального проживання.

Отримані відомості спецслужби РФ використовували для розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування і отримання службових відомостей.

У ході оперативно-слідчих дій зафіксовано факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади. Призначення коштів встановлюється.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання та роботи чиновниці Державної кримінально-виконавчої служби, вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі:

зраднику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України;

чиновниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст.111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття ворожої агентури проводили співробітники Управління СБУ в Миколаївській області спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Києві викрили підпільний серверний центр, який РФ використовувала для кібератак проти України.

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