У пенітенціарній системі південних регіонів України викрито агентів РФ: фото

Зловмисники передавали ворогу інформацію про співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні.
Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили колишній і нинішній високопосадовці системи виконання кримінальних покарань південного регіону.
Зловмисники передавали ворогу інформацію про співробітників пенітенціарних закладів, які не зрадили присязі і залишилися вірними Україні.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Встановлено, що "зв’язковим" був "начальник відділу кадрів" незаконно створеного окупантами "управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області". Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами.
Запитувану ворогом інформацію він отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України. Знаючи про перехід свого ексколеги на бік ворога, вона все одно неодноразово передавала йому інформацію "для службового використання".
Йдеться про персональні дані чинних співробітників пенітенціарної служби: інформацію про місця роботи, адреси реєстрації та реального проживання.
Отримані відомості спецслужби РФ використовували для розвідувально-підривної діяльності проти України. У тому числі для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування і отримання службових відомостей.
У ході оперативно-слідчих дій зафіксовано факт отримання зловмисницею грошових переказів від представників окупаційної влади. Призначення коштів встановлюється.
Під час обшуків, проведених за адресами проживання та роботи чиновниці Державної кримінально-виконавчої служби, вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.
Наразі:
- зраднику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України;
- чиновниці повідомлено про підозру за ч. 2 ст.111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Заходи із викриття ворожої агентури проводили співробітники Управління СБУ в Миколаївській області спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.
Нагадаємо, у Києві викрили підпільний серверний центр, який РФ використовувала для кібератак проти України.
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