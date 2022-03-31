У Пентагоні назвали чотири напрямки, де РФ продовжуватиме завдавати авіаударів

У Пентагоні назвали чотири напрямки, де РФ продовжуватиме завдавати авіаударів

Американський посадовець зазначив, що Київ і досі перебуває у небезпеці.

Російські окупанти можуть зосередити свої авіаудари в чотирьох напрямках. Це - Київ, Ізюм, Чернігів та зона проведення ООС.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чиновника з Пентагону.

Американський посадовець зазначив, що Київ і досі перебуває у небезпеці, попри заяви російських окупантів про відведення військ.

"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів. Вильотів літаків за останні 24 години до 300, а їхні удари зосереджені на Києві, Чернігові, Ізюмі та у зоні ООС", - сказав неназваний посадовець Пентагону.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував чутки про "можливий масований удар Росії" в ніч проти 1 квітня.

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