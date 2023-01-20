У Пентагоні оцінили вплив "вагнерівців" на війну в Україні: "Шукають вразливі місця, а на більше не здатні"

США продовжують пильно слідкувати за війною в україні. Так у Пентагоні вважають, що російські бійці ПВК "Вагнера" не здатні вплинути на перебіг бойових дій.

У Пентагоні наразі не бачать появи нових наступальних угруповань Росії. "Вагнерівці" також не мають достатньо можливостей для впливу на перебіг війни.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів речник Об’єднаного комітету начальників штабів США полковник Дейв Батлер.

"Зараз ми не бачили спроможності російських військових на передовій. Російські війська розповсюдилися від Харкова до Херсона. Зараз особисто я не бачу, щоб насувався великий російський наступ. Але будемо й надалі спостерігати", – сказав Батлер.

За його словами, у Пентагоні бачать, що до ПВК "Вагнера" беруть переважно в'язнів, тому це, ймовірніше, просто гарматне мясо, "яке призначене на забій".

"Ми бачили, як група "Вагнера" використовує в’язнів і призовників, відправляючи їх уперед. Це те, що ми б назвали гарматним м’ясом, яке призначене на забій. Просто сотні людей були вбиті, оскільки їх відправили туди з дуже слабким захистом", - додав Батлер.

Американський полковник зауважив, що "вагнерівці" переважно шукають вразливі місця в українських лініях, але цього замало, щоб рухатися полем бою і довкола.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше розповів, що російський олігарх Євген Пригожин набрав у свою ПВК "Вагнер" понад 38 тисяч російських зеків. Вже 77% з них ліквідовано.

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