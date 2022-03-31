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У Пентагоні підтвердили виведення російських військ із зони ЧАЕС та попередили: окупанти додому не повертаються

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У Пентагоні підтвердили виведення російських військ із зони ЧАЕС та попередили: окупанти додому не повертаються

Getty Images

Підрозділи російської армії передислоковують на територію Білорусі.

У Міністерстві оборони США підтвердили, що "невелика кількість" російських військ "починає переміщення" з території Чорнобильської АЕС, але ознак того, що військові повертаються у свої казарми, немає. 

Про це повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в четвер, 31 березня.

Він зауважив, що поки що не зовсім зрозуміло, куди саме відправляють російські війська, однак рухаються вони в напрямку Білорусі. 

“Війська, ймовірно, збираються передислокувати до Білорусі для переобладнання, поповнення та використання в інших місцях України", - сказав він.

Джон Кірбі додав, що Сполучені Штати бачили, як частина російських військ вилітає з Чорнобильської станції. За його словами, ці підрозділи "відходять на північ, щоб знову повернутися з боку Білорусі".

Нагадаємо, раніше Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що російські окупанти залишили територію Чорнобильської атомної електростанції.

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