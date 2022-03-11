У Пентагоні похвалили Україну за "креативну і творчу" оборону від російського агресора

У Пентагоні похвалили Україну за "креативну і творчу" оборону від російського агресора

За словами американських чиновників, українці уважно стежать за тим, у що стріляють.

Високопоставлений чиновник з оборони США похвалив Україну за "креативну" організацію повітряної оборони від російського агресора.

Про це пише CNN.

Військово-повітряні сили України мають на землі близько 56 винищувачів, що становить близько 80% можливостей українських ВПС до нападу Росії.

За словами чиновника з оборони США, Україні не довелося покладатися на свої винищувачі у війні проти Росії, оскільки українські військові використовували інші можливості, зокрема безпілотники та ракети "земля-повітря", які можуть літати за межами дії радара.

"Це дуже маневрена платформа, і вони використовують її з приголомшливим ефектом, особливо проти російських наземних підрозділів", – сказав чиновник.

Він також підкреслює, що українці здійснюють всього від п’яти до десяти вильотів на день, в той час як росіяни – близько двохсот.

"Українці знову дуже креативно підійшли до того, як вони захищаються та як використовують авіацію, яку вони мають у своєму розпорядженні. Вони дуже ефективно працюють з наявними у них інструментами, дуже творчо", — заявив чиновник.

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