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У Пентагоні повідомили, чи є ознаки наступу росіян з Білорусі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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У Пентагоні повідомили, чи є ознаки наступу росіян з Білорусі

Фото: Associated Press

Наразі "немає нічого, що могло б викликати занепокоєння".

В американському Міністерстві оборони наразі не бачать ознаки наступальних дій з боку Білорусі.

Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, на цьому етапі "немає нічого, що могло б викликати занепокоєння".

"Що стосується Білорусі. Це регіон, за яким ми продовжуємо уважно стежити. Знаємо, що російські сили проводили навчання з білоруськими військами, але нині немає ознак якихось наступальних дій, які здаються неминучими. Але знову ж таки ми будемо продовжувати уважно стежити", - заявив він.

Нагадаємо, в ЗСУ попереджали про ракетну загрозу з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє авіація РФ. Минулого тижня на аеродром "Мачулищи" під Мінськом окупанти перебазували не менше десяти вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
2435
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