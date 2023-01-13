У Пентагоні повідомили, чи є ознаки наступу росіян з Білорусі

Наразі "немає нічого, що могло б викликати занепокоєння".
В американському Міністерстві оборони наразі не бачать ознаки наступальних дій з боку Білорусі.
Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер.
За його словами, на цьому етапі "немає нічого, що могло б викликати занепокоєння".
"Що стосується Білорусі. Це регіон, за яким ми продовжуємо уважно стежити. Знаємо, що російські сили проводили навчання з білоруськими військами, але нині немає ознак якихось наступальних дій, які здаються неминучими. Але знову ж таки ми будемо продовжувати уважно стежити", - заявив він.
Нагадаємо, в ЗСУ попереджали про ракетну загрозу з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє авіація РФ. Минулого тижня на аеродром "Мачулищи" під Мінськом окупанти перебазували не менше десяти вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.
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