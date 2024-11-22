У Пентагоні повідомили, якою ракетою РФ вдарила по Дніпру: Сабріна Сінгх зробила заяву

Росія завдала удару по Дніпру балістичною ракетою, створеною на основі міжконтинентальної балістичної ракети "Рубеж".
Речниця Міноборони США Сабріна Сінгх офіційно підтвердила, що вранці четверга, 21 листопада, Росія завдала удару по Дніпру ракетою, створеною на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".
Про це вона заявила на брифінгу у Пентагоні.
Сінгх додала, що за наявною інформацію, це була експериментальна балістична ракета середньої дальності (БРСД).
Речниця Пентагону нагадала, що США й раніше помічали "небезпечну та безрозсудну риторику з боку Путіна". Вона підкреслила, що США "будуть серйозно ставитись до заяв, які лунають з Росії", але чинна адміністрація Джо Байдена продовжуватиме підтримувати Україну й надаватиме їй "те, чого вона потребує" найбільше на полі бою.
"Україна, як ви знаєте, успішно давала і дає відсіч російській агресії. Ми нещодавно оголосили пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. І ще більше пакетів допомоги будуть оголошені в наступні дні й тижні роботи цієї адміністрації", – запевнила Сінгх.
Нагадаємо, Сабріна Сінгх підтвердила, що США були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту".
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