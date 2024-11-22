У Пентагоні повідомили, якою ракетою РФ вдарила по Дніпру: Сабріна Сінгх зробила заяву

Речниця Міноборони США Сабріна Сінгх офіційно підтвердила, що вранці четверга, 21 листопада, Росія завдала удару по Дніпру ракетою, створеною на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

Про це вона заявила на брифінгу у Пентагоні.

Сінгх додала, що за наявною інформацію, це була експериментальна балістична ракета середньої дальності (БРСД).

Речниця Пентагону нагадала, що США й раніше помічали "небезпечну та безрозсудну риторику з боку Путіна". Вона підкреслила, що США "будуть серйозно ставитись до заяв, які лунають з Росії", але чинна адміністрація Джо Байдена продовжуватиме підтримувати Україну й надаватиме їй "те, чого вона потребує" найбільше на полі бою.

"Україна, як ви знаєте, успішно давала і дає відсіч російській агресії. Ми нещодавно оголосили пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. І ще більше пакетів допомоги будуть оголошені в наступні дні й тижні роботи цієї адміністрації", – запевнила Сінгх.

Нагадаємо, Сабріна Сінгх підтвердила, що США були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту".

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