У Пентагоні пояснили, чи можливе використання ЗСУ далекобійних ракет для звільнення Криму

У Пентагоні прокоментували можливість використання ЗСУ далекобійних ракет для звільнення Криму: "Це буде рішення України".

З такою заявою виступив під час брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Він зазначив, що командування України самостійно ухвалює рішення щодо операцій зі звільнення своїх територій. Йдеться і про далекобійні ракети GLSDB, які США планує надати Україні.

"У рамках пакету USAI ми постачатимемо Україні бомби малого діаметра наземного базування. Це дає їм можливість далекої дії – можливість ведення вогню на великі відстані, що знову ж таки дозволить їм проводити операції із захисту своєї країни і повернути свою суверенну територію в окупованих Росією районах", – сказав Райдер.

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За словами Райдера, таке озброєння дозволить українській армії повернути тимчасово захоплені території. Попри це, він зауважив, що США не мають наміру втручатися у плани України щодо деокупації своїх територій.

"Коли справа доходить до українських планів операцій, очевидно, що це їхнє рішення. Я не збираюся говорити чи будувати припущення про можливі майбутні операції, але знову ж таки, весь цей час ми працювали з ними, щоб надати їм можливості, які дозволять їм бути ефективними на полі бою", – заявив представник Пентагону.

Зазначимо, у п’ятницю, 3 лютого, в Міністерстві оборони США офіційно оголосили про новий великий пакет військової допомоги для України.

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