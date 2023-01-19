У Пентагоні пояснили, чому США досі не надали Україні ракети ATACMS і танки Abrams

У США допускають, що їхня позиція може змінитися.

Представники Пентагону заявили, щ о США вирішили наразі не надавати Україні ракетні системи великої дальності ATACMS.

Про це заявив заступник міністра оборони з питань політики США Колін Кал у розмові з журналістами, повідомляє NBC News.

Говорячи про ситуацію на фронті, Кал назвав бої на сході України "виснажливою сутичкою", і запевнив, що США працюють над тим, щоб дати українцям інструменти, необхідні для прориву російської оборони.

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"Бої справді жорстокі", – сказав він.

Втім, щодо ATACMS, Штати наразі непохитні, хоч допустив, що їхня позиція може змінитися.

"Ми вважаємо, що українці можуть змінити динаміку на полі бою та досягти ефекту, якого вони хочуть, щоб відтіснити росіян, без ATACMS. Ми вважаємо, що існують інші можливості, які дозволяють українцям обслуговувати (вражати) цілі " , — висловився Колін Кал.

Кал також сказав, що США ще не готові надати Україні танки Abrams, пояснивши, що деякі системи будуть марними, "якщо їх складно обслуговувати або важко навчати війська для їхнього використання".

Водночас, за словами одного з найвищих цивільних осіб у Міністерстві оборони США, досвід Америки з Україною у партнерстві "досить хороший".

Що відомо про ATACMS для України

У грудні 2022 року очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловлював переконання, що Україна отримає ракети ATACMS дальністю до 300 км, а також сучасні дрони, вже у 2023 році.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк згодом натякав на шанси України отримати від Заходу танки та ракети дальністю дії 100-200 км плюс (йдеться про ATACMS).

Колишній командувач американськими військами в Європі, генерал Бен Годжес висловив думку, що є ймовірність, що Україна отримає від Штатів ATACMS і безпілотники. Втім, він не знає, чому цього не сталося досі.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що США поки що бояться передавати Україні балістичні ракети дальністю 300 км та нові безпілотники. Утім, політичне керівництво України зможе знайти аргументи для партнерів, щоб все ж отримати ці ракети та дрони.

Своєю чергою, республіканці закликали владу США та Німеччини надати Україні танки та далекобійні ракети.

Тим часом у США звершується формування нового пакету військової допомоги для України. Вартість нового пакету допомоги може сягнути $2,6 млрд.

За даними СNN, до цього пакету не увійдуть танки Abrams.

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