У Пентагоні пригрозили Китаю наслідками за допомогу Росії у війні проти України

У Пентагоні пригрозили Китаю наслідками за допомогу Росії у війні проти України

За словами представника відомства, Китай, по суті, мовчазно схвалює те, що робить Росія, відмовляючись приєднатися до санкцій.

Пентагон пригрозив Китаю, якщо він вдасться до допомоги Російській Федерації під час війни проти України.

Про це з посиланням на представника Пентагону заявив журналіст видання Politico Пола Маклірі.

"Ми бачили, як Китай, по суті, мовчазно схвалює те, що робить Росія, відмовляючись приєднатися до санкцій",- зазначив він.

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За словами представника Пентагону, допомога Китаю спричинить для країни наслідки.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, Росія звернулася до Китаю за військовою допомогою, бо в неї закінчується озброєння.

Прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен’юй своєю чергою переконує, що, мовляв, він нічого не знає про прохання РФ надати військову, а також економічну допомогу.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Росія хоч десь намагається знайти підтримку у боротьбі з Україною.

ТСН.ua