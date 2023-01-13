У Пентагоні прокоментували призначення Герасимова керівником російських військ в Україні

У Пентагоні рекомендують Росії зосередитись на виведенні своїх військ з України

Російські військові стикнулись з системними проблемами після початку вторгнення в Україну, про що свідчить призначення начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем так званої "спецоперації".

Про це заявив прессекретар Міністерства оборони США Пет Райдер, повідомляє CNN.

Він нагадав, що раніше Пентагон вже говорив про проблеми росіян з логістикою.

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"Ми говорили про деякі з них у плані проблем з логістикою, командуванням та управлінням, підтриманням боєздатності, моральним духом і, переважно, великою невдачею у досягненні стратегічних цілей, які вони поставили перед собою", - заявив він.

Райдер заявив, що Росія повинна зосередитись на виведенні своїх військ з України та збереженні життів.

"Я думаю, що світ хотів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України та порятунку життів невинних людей, а не витрачала час на численні перестановки в керівництві, і російські солдати та їхні сім'ї, ймовірно, теж хотіли б цього", - наголосив Райдер.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні не повпливає на хід війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони Великої Британії вважає, що призначення начальника Генерального штабу Валерія Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" в Україні свідчить про зміну підходу президента Росії Володимира Путіна до ведення війни.

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