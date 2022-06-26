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У Пентагоні розповіли, чи готові США надати Україні додаткове озброєння

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У Пентагоні розповіли, чи готові США надати Україні додаткове озброєння

Фото: Associated Press

США готові надати українським військовим додаткове озброєння.

Але для цього потрібно буде забрати частину українських захисників з позицій та відправити на навчання. 

Про це сказав речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє пресслужба Білого дому.

Кірбі додав, що США поки передає ЗСУ таке озброєння, щоб не довелось знімати українських захисників з їхніх позицій. 

"Сполучені Штати готові піти назустріч і надати Україні інші західні або американські системи, щоб дозволити їм вести бойові дії на Донбасі. І це вимагає певної підготовки, чи не так? Це означає, що доведеться вивести деяких українських солдатів з бою", - заявив він.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю.

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