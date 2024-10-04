У Пентагоні розповіли, коли українські пілоти почнуть тренування на F-16

Тренування нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 у США будуть ретельно сплановані і почнуться після того, як курсанти пройдуть навчання з мовної підготовки.

Так прокоментувала в четвер часові рамки підготовки пілотів з України заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

Вона заявила, що мовна підготовка пілотів є обовʼязковою для початку навчання безпосередньо на винищувачах.

"Як відомо, однією з вимог підготовки пілотів є володіння англійською мовою. Отже, щойно ці пілоти будуть навчені та готові, ми почнемо з ними працювати", - зауважила Сінгх.

Представниця Пентагону додала, що наразі не може надати нової інформації щодо графіка навчань для українських пілотів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генерал-майор США порівняв потужність українських F-16 та російських сучасних літаків.

Крім того, ми раніше інформували, що США передадуть Україні бомби для F-16.

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