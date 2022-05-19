У Пентагоні розповіли про активність російської авіації та ймовірність десанту біля Одеси

У Пентагоні розповіли про активність російської авіації та ймовірність десанту біля Одеси

Високопоставлений представник Міністерства оборони США відзначив зменшення кількості бойових вильотів російських літаків, а морський десант вважає малоймовірним.

Російські окупаційні війська зосередили свій наступ на Донбасі і не виявляють ознак підготовки до морського десанту біля Одеси. Водночас суттєво зменшилася кількість бойових вильотів літаків, а штурм позицій ЗСУ відбувається меншими за чисельністю підрозділами.

Про це повідомив високопоставлений представник Пентагону на брифінгу 19 травня, передає в Twitter репортер з національної безпеки Джек Детч.

У Пентагоні зафіксували спроби прориву росіян зі сторони захопленого міста Ізюм в напрямку Слов’янська. Наразі наступ російських військ, які мають кількісну перевагу над ЗСУ, безуспішний.

За даними Міноборони США, станом на 19 травня, на території України дислокується 106 батальйонно-тактичних груп. Деякі з цих підрозділів, за словами представника Пентагону, перекинули з півночі України, де вони намагалися захопити Київ та Чернігів, без перерви для поповнення резервів.

За даними військової розвідки США, кількість бойових вильотів російської авіації зменшилася до 140 на добу - це на 100-150 вильотів менше, ніж у попередні тижні.

На Донбасі російські окупаційні війська намагаються штурмувати позиції Збройних сил України меншими підрозділами після того, як великі угруповання не досягли успіху.

“На півдні України росіяни проводять вогневий тиск з артилерії на українські позиції і здійснюють спроби штурму в напрямку Миколаєва. Стосовно Одеси, то загрози висадки російського десанту – немає", - відзначив посадовець Пентагону.

Американська розвідка не отримала підтверджених даних про підготовку до масової мобілізації в Росії. Водночас у Міноборони США припускають, що війна в Україні може затягнутися надовго, так як це сталося після "гострої" фази бойових зіткнень на Донбасі в 2014-2015 році.

Нагадаємо, у Пентагоні кажуть, що наступальні операції окупантів останнім часом стають "менш масштабними", а їхні цілі стають "більш локалізованими".

Ситуація на фронті: штурмові дії ворога провалені на чотирьох напрямках

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