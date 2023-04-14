У Пентагоні розповіли про приголомшливі втрати російського "спецназу" в Україні

Російські сили спецпризначення зазнали тяжких втрат ще на самому початку вторгнення в Україну.

За оцінками американських чиновників, російське командування дуже активно використовує сили спецпризначення в якості передових піхотних формувань. Зокрема, це призвело до величезних втрат убитими та пораненими.

Про це інформує The Washington Post.

Зазначається, що російські сили спецпризначення зазнали тяжких втрат ще на самому початку вторгнення в Україну. Росії знадобляться роки на її відновлення.

Помилкою російського війська стало те, що вони не оцінили бойові можливості звичайної піхоти та використали елітні сили у прямих піхотних боях.

"Швидке виснаження російських підрозділів спецпризначення від самого початку змінило динаміку війни, серйозно обмеживши можливості Москви використовувати таємну тактику для підтримки звичайних бойових операцій", - пише видання.

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Приголомшливі втрати, обмежать їхню ефективність і в інших частинах світу, де діють російські сили.

У Пентагоні кажуть, що після повернення бригади додому у неї залишилося менше половини тактичних машин "Тигр".

"Оцінки показують, що 22-а і дві інші бригади спецпризначення вибули на 90-95 відсотків", - пише видання, не уточнюючи, про який параметр йдеться.

Прикметно, що Москві може знадобитися ціле десятиліття, щоб відтворити ці підрозділи.

У документах не говориться, скільки бійців спецпризначення, за оцінками, було вбито або поранено в Україні, але в матеріалах з посиланнями на перехоплення розвідданих говориться, що тільки одна лише 346-а бригада знищена майже вся.

"Втрачена майже вся бригада. У ній залишається в строю всього 125 осіб зі штатних 900", – йдеться в матеріалах Пентагону.

Крім того, аналітики вважають, що втрата підрозділів спецпризначення, як боєздатної сили, позбавила Росію ефективної фронтової розвідки в Україні.

"Це вплинуло на решту війни, тому що Росія втратила всі ці ключові можливості, які вони не могли легко замінити — як з точки зору обладнання, так і з точки зору талантів. Це вплинуло на те, що вони могли і не могли робити", – заявив військовий аналітик Роб Лі.

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Нагадаємо, адміністратором ігрової онлайн-групи в Discord, у якій розпочався витік секретних даних Пентагону, виявився 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.

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