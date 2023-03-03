У Пентагоні розповіли про запеклі бої в Бахмуті: ЗСУ тримають рубежі

Збройні Сили України продовжують утримувати Бахмут в Донецькій області. Втім, ситуація в районі залишається нестабільною.

Про це на брифінгу сказав представник Міноборони США, бригадний генерал Пет Райдер.

"Ситуація залишається дуже нестабільною, тому ми продовжуємо уважно стежити за нею", - сказав він.

Райдер наголошує, що українські захисники утримують рубежі. Наразі у районі українського міста тривають запеклі бої. Щобільше - російські війська та найманці ПВК "Вагнера" продовжують наступати.

Оборона Бахмута

У ЗСУ кажуть, що зараз відступати з Бахмута немає необхідності. Втім, за словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, якщо загроза особовому складу буде більшою, ніж необхідність утримання території, то відведення військ відбудеться організовано і без паніки.

Окупанти кидають усі сили на штурм міста, каже секретар РНБО Олексій Данілов. Втім, темпи просування росіян не відповідають їхнім планам. Також ворог зазнає великих втрат. Під час боїв росіяни втрачають у сім разів більше солдатів, ніж українська сторона.

Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті зауважують, що окупанти тимчасово згорнули зусилля щодо оточення міста з південного заходу, а також із північного сходу. Зазначається, що ЗС РФ не просунулися ближче до траси Т0504 між Бахмутом і Часів Яром.

Щоб оточити Бахмут, росіяни невпинно штурмують не лише околиці, а й намагаються перерізати дороги до міста. Збройних сил вдається відтіснити росіян. Зокрема, вдалось відкинути окупантів з села Іванівського, що на підступах до міста.

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