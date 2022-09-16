У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету допомоги Україні: перелік озброєнь

У четвер, 15 вересня, президент США Джо Байден скористався своїм правом надати військову допомогу Україні в розмірі 600 млн доларів.
У Пентагоні повідомили подробиці про нову допомогу Україні.
Так, як пише пресслужба Міністерства оборони США, новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів включатиме:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 36 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;
- 1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- чотири протиартилерійські радари;
- чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
- контр-безпілотні повітряні системи;
- обладнання для розмінування;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси та обладнання;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.
У Пентагоні також наголосили, що загалом США виділили Україні військову допомогу на суму 15,8 мільярдів доларів. Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін 8 вересня на початку засідання Контактної групи з питань оборони України зазначив, що від часу попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 20 липня, США загалом зобов'язалися виділити 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу для України.
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