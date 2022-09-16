У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету допомоги Україні: перелік озброєнь

У Пентагоні повідомили подробиці про нову допомогу Україні.

Так, як пише пресслужба Міністерства оборони США, новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів включатиме:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

36 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;

1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

чотири протиартилерійські радари;

чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

контр-безпілотні повітряні системи;

обладнання для розмінування;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси та обладнання;

стрілецька зброя та боєприпаси;

прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

У Пентагоні також наголосили, що загалом США виділили Україні військову допомогу на суму 15,8 мільярдів доларів. Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін 8 вересня на початку засідання Контактної групи з питань оборони України зазначив, що від часу попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 20 липня, США загалом зобов'язалися виділити 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу для України.

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