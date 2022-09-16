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У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету допомоги Україні: перелік озброєнь

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У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету допомоги Україні: перелік озброєнь

Фото: pixabay.com

У четвер, 15 вересня, президент США Джо Байден скористався своїм правом надати військову допомогу Україні в розмірі 600 млн доларів.

У Пентагоні повідомили подробиці про нову допомогу Україні.

Так, як пише пресслужба Міністерства оборони США, новий пакет військової допомоги в розмірі 600 млн доларів включатиме:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 36 тисяч 105-мм артилерійських снарядів;
  • 1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • чотири протиартилерійські радари; 
  • чотири вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
  • контр-безпілотні повітряні системи;
  • обладнання для розмінування;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • підривні боєприпаси та обладнання;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

У Пентагоні також наголосили, що загалом США виділили Україні військову допомогу на суму 15,8 мільярдів доларів. Водночас міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін 8 вересня на початку засідання Контактної групи з питань оборони України зазначив, що від часу попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася 20 липня, США загалом зобов'язалися виділити 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу для України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1905
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