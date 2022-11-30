У Пентагоні розповіли, скільки Іран міг передати своїх бойових БПЛА Росії

Кремль шукає можливість придбати нові бойові системи для війни проти України

Міністерство оборони США вважає, що Іран передав Росії декілька сотень своїх бойових безпілотників для війни проти України.

Про це сказав на пресбрифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

Він заявив, що за інформацією, яка є у Пентагону, іранський режим передав Росії щонайменше кілька сотень бойових БПЛА, які застосовуються у війні проти України.

Речник Міноборони США не назвав точну кількість безпілотників, які отримала Росія, але зазначив, що наразі Кремль шукає додаткові способи придбати різні бойові системи.

Райдер додав, що у США викликає занепокоєння тісне співробітництво між Росією та Іраном, які разом використовують терор проти цивільного населення для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Петро Черник розповів, чому Росія перестала активно використовувати іранські бойові дрони.

Також ми інформували, що російські війська витратили на війні в Україні майже дві третини своїх боєприпасів.

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