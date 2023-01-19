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У Пентагоні сподіваються, що нові поставки зброї зможуть змінити динаміку війни в Україні

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У Пентагоні сподіваються, що нові поставки зброї зможуть змінити динаміку війни в Україні

Фото: Associated Press

США прагнуть змінити статус "замороженої війни майже по всій лінії фронту"

США прагнуть змінити динаміку війни в Україні новими пакетами військової допомоги.

Про це заявив представник Міністерства оборони США на брифінгу 18 січня, повідомляє Радіо Свобода.

Посадовець зазначив, що нещодавно анонсований черговий пакет військової допомоги має на меті змінити динаміку війну українців проти російських загарбників. Зокрема США прагнуть змінити статус "замороженої війни майже по всій лінії фронту".

У Пентагоні сподіваються, що посилення спроможностей Збройних сил України дасть новий поштовх для протистояння російським окупантам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями США оголосять про один із найбільших пакетів військової допомоги Україні, але Вашингтон поки що не передаватиме танки Abrams.

Крім того, ми раніше інформували, що Канада готується передати Україні потужний пакет військової допомоги для захисту від російських загарбників.

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Дата публікації
Перегляди
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