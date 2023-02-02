У Пентагоні сумніваються, що ЗСУ можуть звільнити Крим найближчим часом - Politico

Наразі перемога України в наступі поки що не гарантована, зазначили джерела видання.
У Пентагоні сумніваються, що українські захисники можуть деокупувати анексований Крим у найближчому майбутньому.
Про це пише Politico, цитуючи на умовах анонімності слова американських високопосадовців під час одного з секретних брифінгів.
"Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме здатність витіснити російські війська з тимчасово окупованого півострова", - цитує видання слова своїх співрозмовників.
Оцінка доповідачів перегукується з тим, що недавно говорив генерал Марк Міллі, голова Обʼєднаного комітету начальників штабів: "Я, як і раніше, стверджую, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої території. Це не означає, що цього не може бути. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже складно", — сказав він раніше.
Однак один із інформаторів зазначив, що брифінг був більш двозначним. Та, якщо коротко, йшлося там про те, що перемога України в наступі з метою відвоювання незаконно анексованої території не гарантована.
Нагадаємо:
- голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї.
- військовий експерт Роман Світан зауважив, що під час звільнення Крим стане суцільною зоною фронту.
- колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес раніше говорив, що Збройні сили України до лютого 2023 року створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму, а вже влітку цього року їм вдасться деокупувати півострів.
- очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.
- західні ЗМІ пишуть, що звільнення Криму залежить передусім від готовності США надати Україні далекобійні снаряди.
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