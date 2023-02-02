У Пентагоні сумніваються, що ЗСУ можуть звільнити Крим найближчим часом - Politico

Наразі перемога України в наступі поки що не гарантована, зазначили джерела видання.

У Пентагоні сумніваються, що українські захисники можуть деокупувати анексований Крим у найближчому майбутньому.

Про це пише Politico, цитуючи на умовах анонімності слова американських високопосадовців під час одного з секретних брифінгів.

"Пентагон не вірить, що Україна має або скоро матиме здатність витіснити російські війська з тимчасово окупованого півострова", - цитує видання слова своїх співрозмовників.

Оцінка доповідачів перегукується з тим, що недавно говорив генерал Марк Міллі, голова Обʼєднаного комітету начальників штабів: "Я, як і раніше, стверджую, що цього року буде дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські війська з усієї окупованої території. Це не означає, що цього не може бути. Це не означає, що цього не станеться, але це буде дуже складно", — сказав він раніше.

Однак один із інформаторів зазначив, що брифінг був більш двозначним. Та, якщо коротко, йшлося там про те, що перемога України в наступі з метою відвоювання незаконно анексованої території не гарантована.

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