У Пентагоні відповіли, чи змогли окупаційні війська Путіна знищити в Україні хоч одну систему HIMARS

Представник Пентагону вважає, що взимку бої стихнуть, а навесні знову посиляться.

У Міністерстві оборони США розповіли, що за 8 місяців війни Росія не змогла знищити жодної американської системи HIMARS.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Міноборони США, який побажав залишитися анонімним, пише Politico.

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Американський посадовець наголосив, що Україні все ще потрібна значна кількість артилерії для майбутніх боїв. Він додв, що показники використання зброї у цій війні високі. За його словами, Україна щодня випускає 4-7 тисяч артилерійських снарядів, а Росія – 20 тисяч.

Представник Пентагону вважає, що протягом зими, ймовірно, ситуація стабілізується навколо Харкова та Бахмута, але все ще неясно, чим закінчаться бої навколо Херсона. На його думку, взимку бої стихнуть, а навесні знову посиляться.

Як пише інформаційне агентство, деякі офіційні особи США сумніваються, чи зможе Україна вигнати російська війська з усієї окупованої території, включаючи Крим.

Якою буде війна взимку

За прогнозом військового експерта Олега Жданова, бойові дії зимою не стихнуть, а будуть активними. А морозна, суха погода дозволить українським військовим виконувати бойові завдання та проводити контрнаступ. Він вважає, що українська армія підійде до зими більш підготовленою, ніж російські окупанти, за рахунок допомоги західних союзників.

Однак, на думку військового експерта Петра Черника, з настанням зими на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі.

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