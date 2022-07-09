У Пентагоні відзначили ефективні локальні контрнаступи ЗСУ

У Міноборони США заявили, що російська армія значно відстає від свого графіка захоплення України.
Російський наступ в Україні суттєво загальмувався, за п’ять місяців воєнних дій армія РФ досягає поставлених цілей лише на окремих ділянках бойових дій на Донбасі.
Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю, 8 липня, високопоставлений представник Пентагону.
"Росіяни досягають дуже поступового, обмеженого, і високозатратного прогресу тільки на певних невеликих ділянках Донбасу. Вони сильно відстають від своїх термінів і не досягають своїх цілей", – цитують слова представника Міноборони США на офіційному сайті.
У Пентагоні також відзначили, що Україна почала здійснювати ефективні локальні контрнаступи.
"Ми все частіше спостерігаємо здатність українців використовувати системи HIMARS, щоб значно перешкодити здатності росіян просуватися навіть там, де вони так складно і повільно наступали. Тому ми взагалі не бачимо, щоб Росія вигравала цю битву", - заявив чиновник.
Нагадаємо, у пакеті військової допомоги США передбачене сучасне американське озброєння, яке допоможе ЗСУ знищувати логістику російської армії.
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