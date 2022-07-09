У Пентагоні відзначили ефективні локальні контрнаступи ЗСУ

У Міноборони США заявили, що російська армія значно відстає від свого графіка захоплення України.

Російський наступ в Україні суттєво загальмувався, за п’ять місяців воєнних дій армія РФ досягає поставлених цілей лише на окремих ділянках бойових дій на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу в п’ятницю, 8 липня, високопоставлений представник Пентагону.

"Росіяни досягають дуже поступового, обмеженого, і високозатратного прогресу тільки на певних невеликих ділянках Донбасу. Вони сильно відстають від своїх термінів і не досягають своїх цілей", – цитують слова представника Міноборони США на офіційному сайті.

У Пентагоні також відзначили, що Україна почала здійснювати ефективні локальні контрнаступи.

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"Ми все частіше спостерігаємо здатність українців використовувати системи HIMARS, щоб значно перешкодити здатності росіян просуватися навіть там, де вони так складно і повільно наступали. Тому ми взагалі не бачимо, щоб Росія вигравала цю битву", - заявив чиновник.

Нагадаємо, у пакеті військової допомоги США передбачене сучасне американське озброєння, яке допоможе ЗСУ знищувати логістику російської армії.

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