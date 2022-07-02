У Пентагоні визнали, що Україна дуже успішно використовує американську зброю

У Пентагоні визнали, що Україна дуже успішно використовує американську зброю

ЗСУ успішно використовують нову зброю, поставлену з США. Освоїли також РСЗВ HIMARS для ураження російських командних пунктів.

Про це пише журналіст Foreign Policy Джек Детч, який коментує підсумки закритого брифінгу Міноборони США.

За його словами, високопоставлений чиновник міноборони США визнає, що Україна «дуже ускладнила» Росії проведення операцій на острові Зміїний в Чорному морі, використовуючи ракети Harpoon для атаки на кораблі, що поповнюють запаси.

"Відхід Росії з острова Зміїний полегшить Україні захист Одеси", — заявив чиновник.

Він також додав, що Україна успішно атакує російські командні пункти за допомогою наданих американцями систем залпового вогню HIMARS.

Крім того, Джек Детч пише, що США нададуть ЗСУ системи ППО з метою переходу України з радянського озброєння на нові системи.

"США зосереджені на постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів для гаубиць і GMLRs", — процитував журналіст чиновника Пентагону.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив 1 липня, що Міноборони США підтвердило надання Україні чергового пакету військової допомоги в розмірі 820 млн. дол.