У Пентагоні вважають, що додаткові літаки мало посилять українську армію, тому пропонують системи ППО

Ситуація із наданням українцям винищувачів знову зупинилась.

Винищувачі МІГ-29 суттєво не посилять обороноздатність українських військово-повітряних сил.

Про це заявили в оборонному відомстві Сполучених Штатів, йдеться в ТСН.

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Натомість обіцяють надіслати Україні додаткові системи протитанкової та протиповітряної оборони. Після заяви польського зовнішньополітичного відомства напередодні про готовність віддати Сполученим Штатам необхідні Україні винищувачі МІГ-29, найвищі державні інституції США на різні голоси пояснюють, чому не готові брати у цьому участь.

Те, що відбувається зараз із передачею винищувачів МІГ-29 Україні - це дуже заплутана і некрасива гра.

Напередодні Польща заявила, що готова перевести усі свої МІГи, таке повідомляли американські ЗМІ, їх 29, на військову американську базу Рамштайн у Німеччині віддати їх у користування Сполучених Штатів і отримати як компенсацію американські винищувачі Ф16.

А далі з‘ясувалося, що поляки грали у темну - вони не попередили Штати, що робитимуть таку заяву і цей варіант не був з ними узгоджений. Американські посадовці почали один за одним відмовлятися від такої пропозиції. У Білому домі сказали, що це винятково «логістичні» проблеми і може бути сприйнято як ескалація конфлікту.

Тобто якщо перекласти на людську мову - Польща хотіла віддати відповідальність Сполученим Штатам - мовляв, ми дали вам літаки, далі це ваша проблема. А Штати теж не хочуть цієї відповідальності - і в Держдепі, і в Пентагоні сказали, що не вважають таку схему доцільною. Що це може бути сприйнято Росією як ескалація конфлікту, і тоді війна перекинеться і на інші держави.

США обіцяють надіслати Україні додаткові системи протитанкової та протиповітряної оборони

У Білому домі і Держдепі сьогодні заявили, що дискусії, як все ж таки передати літаки Україні, тривають. Натомість у Пентагоні сказали, що взагалі вважають таку операцію недоцільною. Тож, спрогнозувати зараз, як це все закінчиться, поки що складно. Чи будуть літаки передані Україні, чи це вже кінець дискусії.

Зрештою ще є фактор Конгресу, який тисне на Адміністрацію, щоб вона зважилася на цей крок. Але ситуація дуже непевна. «Наразі військово-повітряні сили України мають кілька ескадрилей повністю боєздатних літаків. За нашими оцінками, додавання літаків навряд чи суттєво змінить ефективність військово-повітряних сил України у порівнянні з можливостями Росії. Тому ми вважаємо, що вигода від передачі цих МіГ-29 є невеликою», - заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Натомість у Пентагоні кажуть, що поставлять Україні додаткові системи протитанкової та протиповітряної оборони. Сьогодні у Вашингтоні перебуває міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Велика Британія також розглядає можливість передавання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів «Стар стрік», за допомогою яких можна збивати літаки. Також за словами Трасс, вони обговорюють нові санкції - відключити всі російські банки від «СВІФТа», Німеччина і досі обстоює, щоб російський Сбєрбанк залишався увімкненим. А також щоб принаймні країни великої сімки відмовилися купувати російську нафту.

«Якщо Путіна не зупинити в Україні, це матиме жахливі наслідки для європейської та глобальної безпеки. У такий спосіб ми би послали сигнал, що суверенні нації можна нищити. Отже, ми повинні йти далі і швидше у своїй відповіді. Це включає повну заборону «Свіфт» і припинення використання російської нафти та газу країнами велмкої сімки», - заявила міністерка.