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У Пентагоні вважають, що Україна почала досягати своїх стратегічних цілей у війні з Росією

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У Пентагоні вважають, що Україна почала досягати своїх стратегічних цілей у війні з Росією

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Україна на шляху до досягнення своїх стратегічних цілей у війні з Росією.

Йдеться про успіхи під час наступу на Харківському, Донецькому та Херсонському напрямках. У Пентагоні вважають, що для того, щоб ЗСУ вигнали окупантів, потрібно підтримувати Україну зброєю

Про це під час дискусії, яку організував Центр стратегічних і міжнародних досліджень, заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер. 

Селеста Валландер назвала звільнення Харківської області приголомшливим успіхом ЗСУ. Також вона відзначила дії українських військових на Донеччині та Луганщині, зокрема йдеться про деокупацію міста Лиман. На думку помічниці очільника Пентагону повернення Лимана суттєво вплине на здатність Росії переміщувати й забезпечувати свої сили на передовій. 

"Ціль України – витіснити російські війська на лівий берег Дніпра на Херсонщині. І для Росії це буде значною поразкою, бо ще більше віддалює її прагнення захопити Одесу, про що вона заявляла раніше. А Україні це забезпечує кращу оборонну позицію для зменшення інтенсивності запеклих боїв протягом зими", – пояснила вона.

Селеста Валландер наголосила, щоб ЗСУ продовжували контрнаступ, військовим потрібна підтримка США та Заходу. 

Нагадаємо, Арестович пояснив, як працює лендліз.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
313
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