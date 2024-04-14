У Пентагоні закликали Україну не бити по НПЗ Росії: у Зеленського гостро відреагували

Російські НПЗ у межах міжнародного права є "законними військовими об’єктами", підкреслили у Зеленського.

У Зеленського, коментуючи заклики Пентагону не бити по нафтопереробних заводах РФ, відповіли, що Україна зобов’язана завдавати ударів по російських НПЗ.

Про це сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк.

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"Їхня мотивація проста - гроші. Багато, скажімо так, помічників різних людей у певний час працювали в лобістських структурах, які мали стосунок до російських енергетичних лобі. І російський енергокомплекс дуже багато грошей витрачав на цей лобізм. І тепер лобісти говорять про те, що це невигідно, це погано, це знижує доходи країни, але маються на увазі їхні особисті доходи", - сказав він.

Подоляк підкреслив, що російські НПЗ у межах міжнародного права "є військовими об’єктами", тому Україна має повне законне право завдативати по них удари.

"Україна зобов’язана знищувати не тільки НПЗ, а й низку інфраструктури, але НПЗ зокрема. Третій пункт - російські НПЗ не впливають на ціноутворення на глобальному енергоринку. Тому все це є проявом лобізму", - зазначив він.

Нагадаємо, у Міноборони США попередили, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи нібито можуть вплинути на світові енергетичні ринки.

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