У Пентагоні занепокоєні пересуванням військ РФ на кордоні з Україною

У Пентагоні занепокоєні пересуванням військ РФ на кордоні з Україною

США стежать за пересуванням російських військових і закликають Москву бути "більш прозорою у своїх намірах".

У Пентагоні занепокоєні пересуванням військ Російської Федерації на кордоні з Україною.

Відповідну заяву речник американського оборонного відомства Джон Кірбі висловив під час брифінгу в понеділок, 8 листопада.

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"Це непокоїть і ми уважно стежимо за (військами РФ. - ред.), - висловився представник Пентагону. - І знову ми закликаємо Росію бути більш прозорою у своїх намірах".

Він додав, що США "стежать за пересуванням російських військових у їхніх західних районах та навколо України".

"Ми продовжуємо закликати їх (...) дотримуватися Мінських домовленостей та поважати територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосив Кірбі.

Раніше повідомлялося, що Росія стягнула до кордону з Україною 90 тисяч своїх військових.

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