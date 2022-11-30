У Пентагоні заявили про "готовність Росії підвищити ризик ядерного інциденту" через обстріли ЗАЕС

У Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни нібито планували передати контроль над ЗАЕС фахівцям МАГАТЕ.

Російські обстріли поблизу Запорізької АЕС свідчать про те, що Москву не лякає можливість створити ядерну катастрофу на території України, яка вразить увесь регіон.

Про це військовий високопосадовець США заявив на брифінгу в Пентагоні, повідомляє "Голос Америки".

"Атаки демонструють готовність Росії збільшити ризик інциденту ядерної безпеки, який може мати шкідливі наслідки не лише в Україні, але й у всьому регіоні", – сказав представник Міноборони США.

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Інший представник відомства заявив на брифінгу, що наразі не фіксується інтенсивних боїв навколо Запоріжжя. Водночас у Вашингтоні стежать за повідомленнями про те, що росіяни нібито планували передати контроль над ЗАЕС фахівцям МАГАТЕ.

"Якби вони передали контроль над атомною станцією відповідально, це було б прекрасно", – зазначив представник Пентагону.

Він також повідомив про відсутність наразі безпосередньої загрози станції.

Що відбувається навколо ЗАЕС

Нагадаємо, 27 листопада президент "Енергоатома" Петро Котін заявив про наявність ознак, що російські сили готуються залишити ЗАЕС.

Цю інформацію поспішно відкинув речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк переконаний, що окупанти таки залишать ЗАЕС та заявив про проукраїнську позицію МАГАТЕ.

Зауважимо, станом на 29 листопада обласна влада заявляла про відсутність підтвердженої інформації про те, що російські окупанти виводять свої підрозділи з Енергодара, де розташована станція.

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