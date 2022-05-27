У Пентагоні заявили про невеликі досягнення Росії на Донбасі та пояснили, як це їй вдалося

У Пентагоні заявили про невеликі досягнення Росії на Донбасі та пояснили, як це їй вдалося

У Міністерстві оборони США заявили, що Росія має певні успіхи з наступом на Донбасі.

Як пояснили в оборонному відомстві, останні досягнення російської армії пов’язані з тим, що війська наступають на меншій території, а також це пов'язано із географією місцевості - "вона рівніша, більш відкрита, багато полів, малі міста й села".

Про це на брифінгу у п’ятницю, 27 травня, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Донбас - це інша територія. Вона рівніша, більш відкрита, багато полів, малі міста й села. І оскільки він на сході України, то ближчий до кордонів РФ та їхніх ланцюгів постачання й ресурсів. Вони тепер більш обережно просуваються, щоб не зайти задалеко", - повідомив Кірбі.

Ще одна причина, чому російські військові просуваються поступово на Донбасі - це те, що вони не хочуть відірватись від ланцюгів постачання.

"Частково це пов’язане з географією - близькістю до Росії та особливостями території. Але ще одна причина, чому вони лише поступово просуваються - звісно, не лише через український опір, а й тому, що вони не хочуть відійти надто далеко від джерел постачання", - зазначив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ за 27 травня, ситуація на Донбасі - напружена. Російські військові обстрілюють населені пункти майже на всіх напрямках. Для цього по цивільній інфраструктурі окупанти б’ють з артилерії та мінометів.

Мапа війни на 27 травня: бої за Сєвєродонецьк, удари по Сумщині та Харківщині

Читайте також: