Генерал-майор Райдер сказав, що не хоче "передбачати результат битви", але в разі припинення допомоги для України "загроза реальна".

У Пентагоні заявили про реальну загрозу поразки України у війні з Росією, якщо Сили оборони не отримають більше зброї.

Про це генерал-майор, представник Міноборони США Пет Райдер заявив на брифінгу.

Райдер відповів на запитання журналістів, "чи програють вони (українці – ред.), якщо не отримають більше зброї".

"Я не хочу передбачати результат битви. Очевидно, що Україна має право голосу, коли справа доходить до бойових дій на полі бою, але очевидно, що загроза реальна", – сказав представник Пентагону.

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"І я думаю, той факт, що Росія продовжує демонструвати намір воювати проти України, окупацію України і знищити Україну як країну, підкреслює той факт, що це серйозна загроза безпеці, яка нікуди не зникне", – додав американський генерал-майор.

Як наголосив Райдер, що швидше США зможуть продовжувати надавати той рівень підтримки, який можуть, то краще буде не лише для України, але й для міжнародної спільноти.

Нагадаємо, напередодні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що "наступні кілька місяців будуть критичними для України". Він сказав, що командуванню ЗСУ зараз доводиться ухвалювати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах скорочення запасів.

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