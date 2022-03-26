У Пентагоні заявили, що Київ перестав бути головною ціллю РФ: чого прагне Путін

У Пентагоні заявили, що Київ перестав бути головною ціллю РФ: чого прагне Путін

Сили, які РФ хоче перекинути з Грузії, можуть бути спрямовані саме на Донбас.

У США заявляють, що Росія, яка цинічно напала на Україну в ніч проти 24 лютого і нині тероризує мирне населення, зосередилася переважно на воєнних діях на Донбасі, а не біля Києва. Таким чином окупанти хочуть відрізати українські сили на сході від решти країни, намагаючись створити важелі впливу на переговорах.

Про це заявив у п'ятницю високопоставлений представник Пентагону, пише Reuters.

У Пентагоні кажуть, що Росія заявляє про, мовляв, завершення першої фази її так званої "воєнної операції" і вона зосередиться на повному "звільненні" східного Донбасу. Ця заява, як вважають у Штатах, вказує на те, що Москва може обмежити свої цілі, зіткнувшись із героїчним опором українців.

Посадовець зазначив, що дії РФ на місцях загалом підтверджують цю заяву, оскільки наразі російські війська ведуть все агресивніші дії в районі Донбасу.

"Вони розставляють пріоритети, і наша інформація з цим узгоджується", - сказав він.

Представник Пентагону також припустив, що сили, які РФ хоче перекинути з Грузії в Україну, можуть бути спрямовані саме туди.

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