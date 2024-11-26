У Пентагоні заявили, що не бачать ознак того, що війська КНДР присутні на території України

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів не бачать ознак того, що війська Північної Кореї перебувають на окупованих територіях України або перекидаються у цих напрямках.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР", - заявила вона.

Представниця Пентагону зазначила, що наразі можна підтвердити про присутність військ КНДР у Курській області, однак немає пресувань на українську територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Північній Кореї розширюють ключовий комплекс з виробництва зброї, де збирають тип ракет малої дальності, що використовує Росія в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що солдати Кім Чен Ина на Курщині маскуються під “бурятів”.

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