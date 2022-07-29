У Пентагоні заявили, що оборона України тримає російські війська у глухому куті

У Міноборони США вважають, що Україна наразі досягла такого рівня оборони, який дозволяє тримати російську армію у глухому куті. На це є кілька причин.
Одна з таких причин – моральний стан та втрати росіян.
Про це чиновник Пентагону заявив у розмові з журналістами, повідомила кореспондентка Кейтлін Дорнбос 29 липня.
"Україна зараз дійшла до певної точки і створила такий рівень оборони, який справді тримає росіян у глухому куті. Ймовірно, для цього є багато причин – ми згадали моральний стан, ми згадали втрати", – йдеться в заяві.
"Інша причина може полягати в тому, що українці стали дуже ефективними у пошуку та знищенні російського командування та управління, та знищенні великої кількості російських засобів..." – передала заяву представника Пентагону кореспондентка.
Водночас Росія досі має перевагу в авіації.
Нагадаємо, за даними української розвідки, через брак живої сили Росія формує третій окремий армійський корпус для війни в Україні.
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