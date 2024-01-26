У Пентагоні заявили, що просять Конгрес ухвалити пакет допомоги для України різними способами

Сполучені Штати не можуть надавати Україні пакети військової підтримки з грудня 2023 року, оскільки Конгрес досі не проголосував за новий пакет.

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Про це заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

Вона нагадала, що раніше цього тижня відбулася зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, щоб з’ясувати, що потрібно Україні, які є невідкладні потреби.

Сінгх також додала, що ненадання військової допомоги Україні з боку США викликає занепокоєння, адже "підтримка Сполученими Штатами України неймовірно важлива для демонстрації єдиного послання не тільки для європейського світу і Росії, але й для всього світу".

Сінгх також відзначила, що союзники та партнери США активізувалися, щоб допомогти Україні — це стосується навчань, фінансування та підтримки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рівень підтримки партнерів не зменшиться і Україна "не зникне з радарів".

Крім того, ми раніше інформували, що журналіст Остап Яриш заявив, що Дональд Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні заради перемоги на виборах.

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