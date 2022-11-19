У Пентагоні заявили, що РФ намагається виснажити запаси ППО України: "Російська теорія перемоги"

Саме цим пояснюються масовані ракетні атаки по Україні.

У Пентагоні заявили, що Росія посилює ракетні атаки по Україні, щоб перевантажити та виснажити запаси української ППО.

Про це заявив заступник міністра оборони СШАз питань політики Колін Кал, повідомляє Sky News.

Так, представник Пентагону пояснив, що "Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси".

Водночас Кал наголосив, що США віддані забезпеченню обладнанням України, необхідним для підтримки оборони країни.

"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює, упевнившись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною", – розповів заступник американського міністра оборони.

Нагадаємо, у повітряному командуванні "Центр" анонсували, що найближчим часом українська система ППО буде посилена американським ЗРК Hawk.

Зауважимо, раніше, після сьомого засідання у форматі "Рамштайн" стало відомо, що Україна отримає військову допомогу від низки країн. Зокрема, йдеться про засоби ППО, артилерію, боєприпаси та зимову військову форму.

Додамо, що анонімні високопосадовці зі США заявляли, що в країни закінчуються деякі високотехнологічні системи озброєння та боєприпаси для подальшого передавання їх Україні.

Кремль програв енергетичну війну | Закревський

Читайте також: