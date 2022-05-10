У Пентагоні заявили, що Росія відстає від своїх планів щодо війни в Україні на два тижні

У Пентагоні заявили, що Росія відстає від своїх планів щодо війни в Україні на два тижні

Росія відстає від своїх планів щодо війни в Україні на два тижні. Президенту РФ не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей після того, як він перекинув війська на схід та південь України.

Росія не змогла добитися виконання своїх планів щодо захоплення Донбасу та півдня України. За даними Пентагону, вона відстає на два тижні.

Про це заявив представник Пентагону, передає The Guardian.

"Президент РФ Володимир Путін відстав від того, що він, на його думку, міг би захопити на Донбасі та півдні України приблизно на два тижні", - вважає чиновник Пентагону.

Також читайте США готові надати Україні всі необхідні можливості для протидії РФ - очільник Пентагону

Він також зазначив, що президенту РФ не вдалося досягти жодної зі своїх стратегічних цілей після того, як він перекинув війська на схід та південь України.

Раніше у Пентагоні повідомили, що російській армії, яка має великі втрати після широкомасштабного вторгнення до України, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів. На це впливають також і санкції проти РФ, які починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі.

Читайте також: