У передмісті Воронежа пролунала серія вибухів: РФ заявляє про атаку БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У передмісті російського Воронежа було чутно щонайменше п’ять вибухів — попередньо, працювала протиповітряна оборона по безпілотниках.

Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT із посиланням на місцевих жителів.

За їхніми словами, вибухи чули на лівому березі Воронежа, а також у сусідніх населених пунктах — селі Нова Усмань, Семилуках і місті Лиски. Очевидці стверджують, що від гучних звуків у багатьох авто спрацювала сигналізація.

Реклама

За попередніми даними, російська ППО нібито знищує українські БпЛА. Офіційної інформації про подію станом на цей момент немає.

Також SHOT пише, що атака могла тривати близько 40 хвилин, а загалом над містом було чутно приблизно 10 вибухів.

Окрім цього, канал повідомляє про можливе влучання безпілотника у верхні поверхи житлової багатоповерхівки на південному заході міста. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше чотири квартири та автомобілі.

Дані про постраждалих і масштаби руйнувань наразі не підтверджені офіційно.

Реклама

У повідомленні також згадують, що під час попередньої атаки по Воронежу загинула місцева жителька, а пошкоджень зазнали щонайменше сім багатоповерхівок.

Нагадаємо, що раніше масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.