У передмісті Запоріжжя з-під завалів витягли родину, яка ховалася у погребі від ракет РФ (фото)

У селищі Запорізької області врятували родину, яка опинилася під завалами будинку в результаті ракетного удару армії РФ.

Родину, яка опинилася під завалами будинку в передмісті Запоріжжя в результаті нічного російського ракетного обстрілу, врятували співробітники ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, армія РФ в ніч проти 12 жовтня вдарила ракетами по Запоріжжю. Окупанти влучили, зокрема, і на територію приватного домоволодіння в одному із селищ передмістя.

На момент обстрілу родина з трьох осіб, яка мешкала у цьому будинку, ховалася від ракет Росії у погребі. Але у результаті удару відбулося часткове руйнування будинку та господарчих споруд, а жінку, чоловіка і дитину - заблокувало.

Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою спецобладнання, деблокували сім'ю. Громадяни, на щастя, не постраждали і медична допомога їм не знадобилася.

Нагадаємо, останніми тижнями Росія щодня потужно обстрілює Запоріжжя, зокрема, цивільну інфраструктуру. Лише за ніч 12 жовтня Росія випустила по Запоріжжю близько семи ракет С-300.

А увечері, 11 жовтня росіяни скоїли масований обстріл Запорізької області, у результаті якого загинуло 7 людей. Ще стільки ж травмовані.

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