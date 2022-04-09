У переговорах з Україною від Росії, крім Абрамовича, беруть участь й інші непублічні фігури - Клімкін

У переговорах з Україною від Росії, крім Абрамовича, беруть участь й інші непублічні фігури - Клімкін

Ексочільник МЗС не став називати їхні імена.

Російський олігарх Роман Абрамович, який виконує обов'язки неофіційного представника президента Путіна на переговорах з Україною, не єдиний, хто є модератором від РФ.

Як в ефірі Радіо НВ розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, є ще непублічні фігури.

"Він (ред. - Абрамович) намагається зводити позиції і передавати під столом якісь сигнали, оскільки публічна сторона [переговорів] - це навіть не верхівка айсбергу, це світло, яке від неї відбивається. Тому функція Абрамовича достатньо важлива і я впевнений, що крім нього ще є непублічні фігури, які це роблять", - повідомив Клімкін, але називати їх не став, бо це може завадити переговорному процесу.

Водночас колишній міністр закордонних справ України пояснив, чому участь Абрамовича, на відміну від інших учасників переговорів від РФ, стала публічною.

"Думаю, по-перше, приховати його участь було б неможливо. По-друге, Абрамович — фігура, яка йде з 90-х років, яка є об'єднуючою для російських бізнесових і політичних еліт. Він сприймається всіма, і зокрема у нас медіатором — як людина, яка може передавати якісь ідеї, сигнали, може залучати свої можливості", - додав Клімкін.

Відомо, що Роман Абрамович виступає як неофіційний посередник на переговорах між Україною та Росією. Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін особисто схвалив участь мільярдера Абрамовича у мирних переговорах. Хоча протягом багатьох років Роман Абрамович намагався уникати асоціацій із Путіним.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 45-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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