У перший рік війни Росія втратила майже всю еліту свого війська — секретні матеріали Пентагону

Ще до кінця літа 2022 року російська армія втратила у війні проти України значну частину своїх елітних військових із підрозділів спеціального призначення. За оцінкою розвідувального управління Міноборони США в одній з бригад залишилося 125 осіб із 900 розгорнутих.

Про це пише американське видання National Interest з посиланням на секретні документи Пентагону, які у квітні 2023 року оприлюднив льотчик Національної гвардії США Джек Тейшейра.

Серед документів, які опублікував Тейшейра, були дані про втрати російських спецпідрозділів у війні проти України.

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Зокрема, йдеться про те, що усі п’ять бригад російських спецпризначенців, окрім однієї, які вступили у війну 24 лютого 2022 року, зазнали значних втрат до кінця літа 2022 року.

Окрім того, під час українського контрнаступу на Харківщині Третя гвардійська бригада російського спецназу начебто втратила до 75% відсотків своїх людей.

У витоку секретних документів наголошують, що російській армії знадобиться до десяти років, щоб відновити свої спеціальні сили.

У виданні припускають, що після літа 2022 року втрати у російських підрозділах спеціального призначення продовжують зростати.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в США заарештували військовослужбовця Національної повітряної гвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру за підозрою у витоку секретних документів Пентагону, які стосувалися, зокрема, контрнаступу ЗСУ. Виявилось, що 21-річний Тейшейра, фанат комп'ютерних ігор, "зливав" таємниці національної безпеки США друзям у геймерський чат, звідки документи розійшлися Мережею.

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